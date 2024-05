De laatste: "Deila geloofde niet in hem" en "Over die jongen gaat er nog gesproken worden als een topclub een linksback nodig heeft"

Het zit er op voor dit seizoen. Club Brugge is kampioen. Dit is dan ook ons laatste 'Team van de Week' voor het seizoen 2023-2024. Vooral ons spitsenduo is er eentje die we niet verwacht hadden.

Doelman

We hopen dat hij vandaag niet te veel last heeft, want tijdens de veldbestorming in Brugge werd Cercle-doelman Warleson onder de voet gelopen door de aanstormende Club-fans. Hij verdween in de mensenmassa. Maar daarvoor had hij wel een paar goeie saves op onder meer schuivers van De Cuyper en Vanaken. Daarmee bezorgde hij zijn team een vierde plaats en Europees voetbal.

Verdediging

Matisse Samoise scoorde de openingsgoal tegen STVV en verdiende zijn plaatsje als rechtsback. Daam Foulon zorgde voor een assist en schuimde zijn linkerflank af zoals hij al maanden doet. Over die jongen zal er ook gesproken worden als er een topclub een linksback nodig heeft.

Centraal kozen we voor Van Den Bosch - die een assist afleverde voor Doumbia tegen Anderlecht - en voor Brandon Mechele. De krijger van vele oorlogen won zijn zesde titel met Club Brugge en zorgde ervoor dat Kévin Denkey geen al te groot gevaar betekende.

Middenveld

We kunnen niet rond Kings Kangwa van KV Kortrijk. De Kortrijkzanen verzekerden zich van een verlengd verblijf in 1A tegen Lommel en de middenvelder was overal te vinden. Zijn passing was quasi perfect.

Raphael Onyedika heeft het ongelijk van Ronny Deila bewezen. De Noor geloofde niet in de verdedigende middenvelder, maar hij was tijdens deze play-offs outstanding, ook tegen Cercle.

Charles Vanhoutte verdiende al meer zijn plaats in dit elftal, maar hij had altijd de pech dat er jongens waren die scoorden. Nu deed hij dat op de laatste speeldag zelf ook eens.

Aanval

De twee hattrick-jongens, daar kunnen we niet omheen. Lion Lauberbach lapte er drie binnen tegen Standard. Maar dé prestatie van de speeldag was toch wel die van Kortrijk-invaller Thierry Ambrose.

Met zijn hattrick hield hij - na een regenpauze - de West-Vlamingen eigenhandig in de Jupiler Pro League. Fernandez-Pardo van KAA Gent was daarnaast ook bijzonder sterk bij Gent, met een assist en een goal.