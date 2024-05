Verhaeghe haalt opnieuw uit naar ex-coach Deila én onthult waarom hij mislukte bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge rondde zijn sprookje op de laatste speeldag van de play-offs helemaal af. Voorzitter Bart Verhaeghe haalde nogmaals uit naar ex-trainer Ronny Deila.

17 maart was wellicht de dag waarop het allemaal omsloeg voor Club Brugge, namelijk het ontslag van Ronny Deila. Exact 261 dagen was hij hoofdtrainer van Club Brugge. Opnieuw een mislukte trainer.

Een maand later deelde voorzitter Bart Verhaeghe al een eerste prikje uit aan de ex-trainer. Club Brugge had toen de halve finale van de Conference League gehaald en was de play-offs begonnen met 7 op 9.

Verhaeghe prikt opnieuw naar Deila

Anderhalve maand later, na een onverwachte titel en een verloren Europese halve finale, volgde deel twee van de uithaal van Verhaeghe richting Deila. "De belangrijkste man sportief bij Club Brugge is de trainer."

Volgens Verhaeghe is er heel veel data beschikbaar om de trainer van Club Brugge te helpen en te ondersteunen. Op een bepaald moment zag je dat onze knowhow niet meer werd gebruikt. Dat was ook onze fout. Eerst zei hij dat hij de mensen zou gebruiken, maar als dat niet meer gebeurde, doet dat pijn."

Verhaeghe strooide vervolgens met lof voor opvolger Nicky Hayen. "Hij heeft het schitterend gedaan. Heel volwassen en rustig ook. Ik ben onder de indruk van de wedstrijden die hij gecoacht heeft. Ook heel het team dat errond staat, verdient een heel dikke proficiat."