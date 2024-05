Club Brugge zal zijn titel vieren op de Grote Markt: burgemeester Dirk De Fauw doet oproep aan alle supporters die aanwezig zullen zijn

Club Brugge heeft zondagavond zijn 19e landstitel gewonnen. Er werd door de spelers en fans al heel wat gefeest, en dat gaat maandag ook gewoon door.

Club Brugge vierde zondag zijn 19e landstitel en zal dat op maandag gewoon nog eens doen. De stad Brugge zal de kampioenen op de Grote Mark ontvangen.

"Brugge is een echte voetbalstad", begint burgemeester Dirk De Fauw bij Het Nieuwsblad. "We mogen trots zijn op onze voetbalploegen, die beiden een schitterend seizoen achter de rug hebben. Het is een geweldige prestatie van Club Brugge om voor de negentiende keer landskampioen te worden, en als stad zijn we dan ook enorm trots."

"We nodigen alle inwoners en supporters uit om dit feest mee te vieren op een veilige en respectvolle manier. Samen maken we er een onvergetelijke avond van, waarin we het succes van Club Brugge vieren en onze stad van haar beste kant laten zien."

Om 17u30 gaat het feest van start op de Grote Markt. Een uur nadien vertrekken de spelers met de bus ook naar daar, waar ze om 19u aan zouden moeten komen.

Het gebruik van pyrotechnisch materiaal en zaken die het gezicht bedekken zijn ten strengste verboden. De Fauw doet een oproep aan alle fans die aanwezig zullen zijn.

"Rookbommen en Bengaals vuur kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Op het kampioensfeest zullen ook gezinnen met kinderen aanwezig zijn. We willen alle mensen vragen geen risico’s te nemen. De politie zal hier ook op toezien en aanwezigen controleren."