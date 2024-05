Ook Serge Gumienny laat zich uit over afgekeurd doelpunt van Cercle Brugge: "Ik snap dat mensen daar nu over discussiëren en er vragen over stellen"

Club Brugge speelde zondagavond in eigen huis kampioen na een 0-0 gelijkspel tegen Cercle Brugge. De VAR eiste een serieuze hoofdrol op tijdens de titelwedstrijd.

Club Brugge had slechts één punt nodig om zich voor de 19e keer tot landskampioen te kronen. Bij een 0-0 gelijkspel was alles in orde, tot Cercle de 0-1 maakte op tien minuten voor het einde.

Maar de VAR had iets gezien. Lopes Da Silva zou buitenspel gestaan hebben. Scheidsrechter Jonathan Lardot werd naar het scherm geroepen en besloot om het doelpunt af te keuren.

Serge Gumienny vertelde bij Sporza wat hij van de beslissing vond. "Ik heb de beelden wel verschillende keren moeten bekijken. Op basis van de beelden die we gezien hebben, staat de speler van Cercle met een teen buitenspel."

"Alleen: in het begin van het seizoen is duidelijk gezegd dat er sprake moet zijn van duidelijk buitenspel. Ik snap dat mensen daar nu over discussiëren en er vragen over stellen", gaat hij verder.

"Het feit dat Lopes in duel gaat met de verdediger van Club Brugge die kopt, maakt dat hij strafbaar buitenspel stond. Hij neemt daardoor deel aan het spelmoment. Of er geen sprake was van een nieuwe fase? Neen, alleen als Lopes niét in duel was geweest."

Normaal gezien gaat de scheidsrechter niet naar het scherm zien als het gaat om offside. Toch snapt Gumienny dat het nu wel gebeurde. "Zeker op zo'n moment. Wanneer je als ref dé belangrijkste beslissing van het seizoen moet nemen, wil je toch graag ook eens de beelden gezien hebben. De hoofdref blijft tenslotte de eindverantwoordelijke. Ik vind dat ze het goed hebben gedaan, want het was een zeer moeilijke beslissing."