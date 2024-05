KV Mechelen-spits Lion Lauberbach is één groot mysterie: Hasi heeft hem een wel héél opmerkelijk advies gegeven

Wat moeten we nu denken van KV Mechelen-spits Lion Lauberbach? Een harde werker was hij altijd, maar eens voor doel leek hij mentaal te blokkeren. Met als gevolg dat hij de meest grote kansen vakkundig de nek omwrong. Tot de Duitser in de laatste match van het seizoen plots een hattrick lukte.

Zijn eerste hattrick ooit in een competitiewedstrijd leverde de overwinning op tegen Standard. "Het was geweldig om vlak voor de ogen van de harde kern de 3-2 te maken. Ik wist dat Elias Cobbaut zijn voorzet naar de tweede paal ging zwieren. Ik deed gewoon mijn ogen dicht en vertrouwde erop dat die bal er ging komen."

Lauberbach steekt niet weg dat hij het zwaar heeft gehad. "Het was een moeilijke periode voor mij. Op bepaalde momenten had ik pech met ballen op de paal, gemiste kansen en reddingen van de doelmannen van de tegenstanders. Als ik een aantal van mijn grote kansen benut had, was het een ander seizoen voor mij."

KVM-spits scoort letterlijk met de ogen dicht

Het moet mentaal enorm gewogen hebben. "Ik ben altijd in mezelf blijven geloven, net als de hele ploeg, mijn vriendin en mijn familie. En de trainer. Hij had mij gezegd: denk niet te veel na voor doel, doe je ogen dicht en schiet." Wel een héél opmerkelijk advies. Scoren met de ogen dicht, Lauberbach vat het letterlijk op.

"Of het voor mij beter is als ik niet de tijd heb om na te denken? Ik weet het niet, misschien wel." Mogelijk is dat de sleutel om meer te scoren. "Vorige week tegen Westerlo speelde Lion al goed en kreeg hij twee kansen. Tegen Standard maakte hij drie mooie goals. Dan zie je dat die jongen kwaliteiten heeft", zegt Besnik Hasi.

Veel steun bij Mechelen voor Lauberbach

"Hij heeft dit seizoen veel pech gekend. Iedereen heeft hem ondersteund: zijn medespelers, de staff, het bestuur en de fans. Ik hoop dat die jongen beseft dat hij het kan en dan gaat hij het volgend seizoen wel bewijzen. Hij kan veel betekenen voor dit Mechelen." Hij is ook de enige KV-aanvaller die onder contract ligt.