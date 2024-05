Wie zal er de in doel staan bij Real Madrid tijdens de Champions League-finale? Coach Carlo Ancelotti heeft er wat over te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag wordt de Champions League-finale gespeeld tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. Het blijft de grote vraag wie er bij Real in doel zal staan.

De Champions League-finale wordt zaterdag in Wembley gespeeld. Real Madrid zal het dan opnemen tegen Borussia Dortmund voor de grootste Europese prijs in clubverband.

Maar wie zal er bij Real in doel staan? Thibaut Courtois keerde op geweldige wijze terug uit blessure. Hij keepte in vier wedstrijd mee en slikte nog geen enkel tegendoelpunt.

Andriy Lunin heeft op zijn beurt alle Champions League-wedstrijd al gespeeld dit seizoen en heeft dus ook een groot aandeel in het succes van Real dit jaar. Het blijft afwachten want coach Carlo Ancelotti wil nog niets prijsgeven.

"Ze verdienen het allebei om te spelen, om verschillende redenen. Lunin heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Maar momenteel heeft hij koorts. Al denk, en hoop ik dat hij tegen zaterdag weer fit is", vertelde hij volgens HLN.

"Ik vind het debat best leuk. Als ik de komende weken eens niet te doen heb, zal ik eens luisteren naar wat er gezegd wordt. Om de tijd wat te verdrijven. Mettertijd zal ik jullie dan wel vertellen wie er speelt, en dan is het debat over. En dat zou ik wel leuk vinden", besluit Ancelotti.