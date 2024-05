Nu bevestigt hij het ook zelf: Thorsten Fink vertrekt bij STVV

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er is de laatste weken al heel wat te doen geweest om Thorsten Fink. De coach komt nu zelf met meer duidelijkheid over zijn toekomst.

STVV moet op zoek naar een nieuwe coach. Trainer Thorsten Fink maakte dit seizoen bijzonder veel indruk bij de Truienaars, wat niet onopgemerkt is voorbijgegaan.

Fink kon op heel wat interesse rekenen. Vooral KRC Genk trok aan zijn mouw. Volgens Het Belang van Limburg heeft de Duitse coach ondertussen ook al een mondeling akkoord met Genk.

Op clubniveau is een akkoord ook dichtbij, Genk zal nog wel een vergoeding aan STVV moeten betalen om zijn diensten over te kunnen nemen.

Fink kwam bij de krant zelf met iets meer duidelijkheid. "Ik verlaat STVV. Dat is op dit moment het enige wat ik officieel kan bevestigen", klink het bij de eerlijke coach. Hij trekt nu eerst naar München, om bij zijn familie te zijn. Daarna gaat hij even op vakantie in Griekenland.