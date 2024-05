Thibaut Courtois wil op één vraag absoluut geen antwoord geven

De finale van de Champions League wordt zaterdag gespeeld. De grote vraagt blijft komen: wie staat bij Real Madrid in doel?

Zaterdagavond wordt de Champions League-finale in Wembley gespeeld. Borussia Dortmund neemt het op tegen Real Madrid, dat de uitgesproken favoriet is.

Een belangrijke vraag blijft wie er in doel staat bij Real. Ancelotti kon er weinig over kwijt, en Thibaut Courtois weet het naar eigen zeggen ook nog niet.

"De trainer is nooit zo geweest. Hij kondigt nooit aan wie er zal spelen. Vanaf dinsdag beginnen we wel tactisch te trainen en dan pik je soms wel eens iets op. Maar uiteindelijk moet iedereen tonen dat hij er klaar voor is, dan kan de trainer vrijdagavond zijn keuze maken", vertelde hij volgens HLN.

"Of het nu Lunin of ik is die speelt, maakt voor mij niet uit. Ik weet dat als ik speel, dat ik de ploeg kan helpen en dat is voor mij het belangrijkste. Elke speler wil natuurlijk starten, maar ik denk dat ik tegen Bayern getoond heb dat ik langs de zijlijn ook getoond heb dat ik een meerwaarde kan zijn voor mijn ploegmaats. Ik ben alleszins 100 procent fit en dat weet de coach natuurlijk ook."

Er wordt hem ook gevraagd naar de Rode Duivels, maar daar wil hij niet op antwoorden. "Daar ga ik nu niet op antwoorden. In de toekomst zullen we nog wel terugkomen op dat onderwerp", besluit hij.