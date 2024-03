Dé totale ommekeer is in de maak: 'Xavi blijft toch coach van Barcelona, maar clubicoon heeft een héél belangrijke voorwaarde'

Moet FC Barcelona dan toch niet op zoek naar een nieuwe coach? Xavi Hernandez liet eerder weten dat hij zou vertrekken, maar de deur staat opnieuw op een kier. Al moet er dan wel aan een héél belangrijke voorwaarde voldaan worden.

Het zou alvast een ommekeer van jewelste zijn. Xavi Hernandez kondigde een tweetal maanden geleden zijn afscheid aan bij FC Barcelona. Het was de bedoeling dat de coach na het seizoen zijn bureau in Camp Nou zou leegmaken.

SPORT weet echter dat de deur voor een verlengd verblijf opnieuw op een kier staat. Joan Laporta sprak de voorbije weken met diverse kandidaten, maar de voorzitter van Barça werd geen enkele keer overtuigd door het discours van zo'n coach.

© photonews

Bovendien voelt ook Xavi zich de laatste weken beter in zijn sas. Barcelona lijkt eindelijk op kruissnelheid te komen. Meer zelfs: de Catalaanse grootmacht heeft zich inmiddels geparkeerd op een tweede plaats in La Liga. De titel is zonder verrassingen voor Real Madrid, maar het zorgt wél voor toekomstige hoop.

Het was overigens Laporta zelf die een verlengd verblijf opnieuw bespreekbaar heeft gemaakt. Het streelt het ego van Xavi dat zijn voorzitter graag wil doorgaan op de ingeslagen weg. Al moet er aan een héél belangrijke voorwaarde worden voldaan.

Blijft Xavi dan toch de coach van FC Barcelona?

Xavi wil inspraak bij het transferbeleid. Meer zelfs: het clubicoon wil vetorecht als het over inkomende - én uitgaande transfers gaat. Het transferbeleid was de voorbije seizoenen hét frustratiepunt voor Xavi. Met deze afspraak kan hij ervoor zorgen dat hij zelf mee verantwoordelijk is voor de gemaakte beslissingen.