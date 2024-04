Is Domenico Tedesco straks nog coach van de Rode Duivels? Zijn zaakwaarnemer gaat op meeting bij Europese topclub

Zal Domenico Tedesco nog steeds aan het roer staan bij de Rode Duivels na Euro 2024? Het zou een vraag zijn die we ons niet moeten stellen, gezien hij nog een contract heeft tot 2026.

Toch zal het nog even afwachten blijven. Er is namelijk een Europese topclub die interesse heeft in de bondscoach. La Gazetta dello Sport deelde enkele dagen geleden mee dat Tedesco op het lijstje van AC Milan staat.

Alles wijst er dan ook op dat coach Stefano Pioli na dit seizoen zijn koffers moet nemen. De club is momenteel op zoek naar een waardige vervanger.

Het leek misschien maar een gerucht, maar het lijkt steeds concreter te worden. Volgens Sacha Tavolieri heeft de zaakwaarnemer van Domenico Tedesco volgende week een ontmoeting met het management van AC Milan.

De gesprekken zullen dienen om te polsen naar de bedoelingen van Tedesco. De club zou dan hopen dat de coach de optie wel kan gaan overwegen.

🚨 #BREAKING

🇧🇪 Domenico Tedesco part of #MilanAC's short-lists for next season ! Confirmed ✅

🔴⚫️ A meeting has been set between the Italian agent of the Red Devils coach and the Milanese management start of next week to probe the intentions of the 38yo coach through his… pic.twitter.com/nyeQ3biVyL