De toekomst van Standard blijft heel onzeker: "Dit voorspelt niet veel goeds..."

De Standard de Liège beleeft zeer moeilijke tijden. Terwijl de resultaten op het veld rampzalig zijn, loopt het ook intern mis.

Standard leed afgelopen weekend een 1-3 nederlaag op het veld van OHL. Alweer een teleurstellende prestatie in de Europe Play-offs van de Rouches die daar nog geen enkele wedstrijd wonnen.

De sportieve situatie is meer dan zorgwekkend. Na de wedstrijd bleven coach Ivan Leko en de spelers meer dan een uur in de kleedkamer.

Standard in zeer zorgwekkende situatie

Bij Sudinfo, heeft voormalig Rode Duivel Philippe Albert zijn bezorgdheid geuit. "Na deze nederlaag tegen OHL is Ivan Leko in de kleedkamer gebleven met zijn mannen om uitleg te vragen. Standard beleeft een uiterst moeilijke sportieve situatie, maar ook meer algemeen op clubniveau."

Albert verwijst naar de problemen met 777 Partners, die kampen met zeer grote financiële problemen en die de toekomst van de club bedreigen. "In het voetbal draait alles om vertrouwen. Als het niet goed gaat met de eigenaars en de leiding, kan het niet goed gaan op het veld", vervolgde Albert.

"Het einde van het seizoen duurt lang voor de Rouches omdat deze Europe Play-offs bedoeld waren om voor te bereiden op het volgende seizoen. Als Standard zich op deze manier voorbereidt, voorspelt dat niet veel goeds. En dat is verschrikkelijk voor het Waalse voetbal."

De analist luidt de noodklok. "Standard, dat zich in een zeer bijzondere situatie bevindt, blijft een iconische club in ons land. We hebben deze club op het hoogste niveau nodig voor het welzijn van ons Belgisch voetbal..."