Welke Rode Duivels trekken mee naar Duitsland? Datum staat vast waarop Domenico Tedesco zijn selectie bekendmaakt

Het EK 2024 komt eraan. Binnen iets meer dan een maand zullen de Rode Duivels naar Duitsland trekken. Binnenkort weten we ook nog eens welke Duivels dit zullen zijn.

Alle deelnemende landen mogen van de UEFA hun selectie van 23 naar 26 spelers uitbreiden. Dit nadat een aantal bondscoaches hierom vroegen. Domenico Tedesco zal dit ook helemaal niet erg vinden.

De KBVB heeft maandag bekendgemaakt dat die 26-koppige selectie op 28 mei bekendgemaakt zal worden. Dat zal om 10u00 gebeuren in Tubeke, weet Het Nieuwsblad.

Op 31 mei worden de spelers in Tubeke verwacht om dan op 1 juni voor een eerste keer samen te kunnen trainen. Tedesco zal dus nog even kunnen zien wie hij al dan niet selecteert voor het tornooi.

De Belgen spelen hun eerste wedstrijd op 17 juni in Frankfurt tegen Slowakije. Op 22 juni gaat de tweede wedstrijd door in Keulen tegen Roemenië. Uiteindelijk volgt de laatste groepswedstrijd 26 juni in Stuttgart tegen Oekraïne.