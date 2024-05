Félix Lemaréchal veegt eindelijk de nul weg bij Cercle Brugge, maar hekelt ook de VAR

Zaterdag was het eindelijk zover: Félix Lemaréchal trapte zijn eerste tegen de touwen voor Cercle Brugge. De Fransman was bijzonder belangrijk in de ruime zege tegen Racing Genk.

De laatste weken belandde Félix Lemaréchal (20) een paar keer op de bank of werd hij vroeg gewisseld. Vreemd voor de speler die intrinsiek het meeste talent heeft bij Cercle Brugge. Muslic had er zijn redenen voor.

"Soms was zijn optreden te nonchalant en dat jaagt je als coach toch wel in de gordijnen. Maar zijn onversneden talent staat ook wat mij betreft buiten kijf", zei Muslic. Tegen Racing Genk was Lemaréchal de uitblinker.

Dubbel gevoel na eerste goal Lemaréchal voor Cercle

De jonge Fransman gaf een assist, twee pre-assists én scoorde. In zijn 29ste wedstrijd voor Cercle Brugge veegde hij eindelijk de nul weg. "Een bekroning voor wat hij al het hele seizoen brengt", zei Muslic.

Toch overheerste er bij Lemaréchal een dubbel gevoel. "Doordat er aan buitenspel gedacht werd, duurde het liefst drie minuten vooraleer ik zekerheid kreeg", zuchtte de Fransman. "Dan is de echte emotie al helemaal weggeëbd." De VAR neemt dus een stukje plezier.

Vraag is of Lemaréchal nog veel zal scoren in het shirt van Cercle. Hij wordt gehuurd van Monaco en keert normaal eind dit seizoen terug. Al zou Europees voetbal voor Cercle daar nog verandering in kunnen brengen. "Ik weet het niet, maar sta voor alles open."