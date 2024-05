Kan én wil Zulte Waregem volgend seizoen nog investeren in Vossen, Vormer én Brüls? 'Enkel deze speler is zeker van zijn plaats'

Zulte Waregem maakt zich op voor een extra seizoen in de Challenger Pro League. De fusieclub zal volgend seizoen alleszins een gedaanteverandering ondergaan. Enkel Jelle Vossen lijkt zeker van zijn plaats in de kern.

Zulte Waregem maakt zich op voor een onverhoopt extra seizoen in tweede klasse. Essevee hoopte na de degradatie van een jaar geleden onmiddellijk aan te knopen met de promotie. Meerdere seizoenen in de Challenger Pro League zijn op sportief én financieel vlak immers een enorme aderlating.

Vooral dat laatste is een doorn in het oog van de profclub met een status, stadion én spelersgroep die eigenlijk op het hoogste niveau thuis moet horen. Hoe langer zo'n promotie uitblijft, hoe lastiger het wordt om terug te keren. Op De Bosuil van Antwerp FC weten ze daar alles over...

© photonews

Het Nieuwsblad weet dan ook dat de bestuurskamer van Zulte Waregem voor een enorme uitdaging staat. Er moet bezuinigd worden, maar tegelijkertijd wil Essevee een kern samenstellen die volgend seizoen die promotie kan afdwingen.

Dé eerste vraag: zal het schip nog bestuurd worden door Vincent Euvrard? De komende dagen en weken staan de evaluatie van de huidige coach en zijn staf op het programma. Maar ook in de spelersgroep zijn de bekende namen niét zeker van een verlengd verblijf. Op één iemand na.

Welke spelers moeten vertrekken bij Zulte Waregem?

Jelle Vossen moet niet wanhopen, maar enkele andere ervaren krachten doen er best aan om hun opties te bekijken. Kan en wil Zulte Waregem nog investeren in onder anderen Ruud Vormer, Zinho Gano en Christian Brüls? De komende weken zullen het uitwijzen.