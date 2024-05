Wie is de grote favoriet in de bekerfinale? "Het zal niet hetzelfde Antwerp zijn"

Union kwam afgelopen weekend niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Anderlecht. Alle focus ligt nu op de bekerfinale tegen Antwerp.

Union SG speelde geen slechte wedstrijd, maar kwam toch niet verder dan een gelijkspel. "Ze waren beter in de eerste helft, wij waren beter in de tweede. Alles bij elkaar denk ik dat een gelijkspel logisch is", verklaarde Cameron Puertas bij ons na de wedstrijd.

Union heeft nu niet echt meer de keuze, met nog drie speeldagen te gaan: als ze de titel willen winnen, zullen ze moeten gaan winnen bij Club Brugge. "We zijn in de Champions' Play-offs, gelijke spelen helpen niemand. Zeker met nog 4 speeldagen te gaan", ging Puertas verder. "Is de wedstrijd tegen Brugge een beslissende ontmoeting? Dat is duidelijk! Het is voor dit soort wedstrijden dat we voetballen. We moeten genieten van deze wedstrijden, het zijn echte finales."

In afwachting daarvan zal Union een even belangrijke (of zelfs belangrijkere) wedstrijd hebben op donderdag, de finale van de Croky Cup tegen Antwerp. "Het spelen van deze finale is iets ongelooflijks. Ik kijk er al naar uit. Alleen al voor de supporters moeten we ervoor gaan", vervolgde Puertas

Hij weet ook dat Antwerp een ander gezicht zal tonen dan tijdens deze Play-offs. "Ik denk niet dat het hetzelfde Antwerp zal zijn als in de laatste twee wedstrijden (tegen Union SG n.v.d.r.)."

Gustaf Nilsson sluit zich aan bij dit standpunt. "Het is een finale, we weten dat het zwaar zal zijn. Het wordt een totaal andere wedstrijd en we moeten uiterst geconcentreerd zijn", legde de Zweedse aanvaller uit.