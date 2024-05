Franky Van Der Elst zegt wat Brian Riemer "meer dan ooit" moet doen tegen Club Brugge

Zondag spelen RSC Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Mogelijk zelfs met de landstitel als inzet.

Cercle Brugge ontvangt kort na de middag Union SG. Als de Brusselaars onderuit gaan, dan kan Anderlecht mits winst tegen Club Brugge de titel pakken.

Al is het maar de vraag, ook al kan paarswit kampioen worden, of het niet beter is te spelen om niet te verliezen. “Omdat je je lot dan in eigen handen houdt en het kunt afmaken tegen Antwerp?”, vraagt Franky Van Der Elst zich af in Het Nieuwsblad.

Daar is de analist het niet mee eens. Hij vindt dat Riemer niet vanaf één risico’s moet nemen, maar als je de kans krijgt om het af te maken, dan moet je dat zeker doen. Zeker als je in een vol Lotto Park aantreedt.

Gelijkspel

“Je kunt het je niet permitteren om er niet vol voor te gaan. Het stadion zal kolken, de fans verwachten op zijn minst een beetje drang naar voren. Maar dan wel met een duidelijk plan: Riemer moet zijn team meer dan ooit schetsen wat hij verwacht.”

De boel dichtgooien en voor een doelpunt op de counter gaan lijkt dan ook niet de keuze die Anderlecht mag maken. “Neen. Anderlecht moet met de borst vooruit spelen. Je wil echt geen spijt achteraf dat je niet gedurfd hebt.”

Al is het ook kijken wat Club Brugge zal brengen, want eigenlijk moeten zij winnen om het nog in eigen handen te hebben. Toch denkt Van Der Elst dat de wedstrijd zal uitdraaien op een 1-1-gelijkspel.