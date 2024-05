Philippe Albert is heel duidelijk: "Zij zijn de titelfavoriet"

Na afgelopen weekend staat Club Brugge alleen op kop. Blauw-zwart won van Antwerp, terwijl de twee Brusselse ploegen gelijkspeelden.

Club Brugge won met 1-2 van Antwerp. Union SG speelde thuis 0-0 gelijk tegen Anderlecht. Zo komt Club plots alleen op kop te staan in de Champions' Play-offs.

Philippe Albert ziet dat Club Brugge momenteel titelfavoriet is. "Als er één ploeg is die momenteel als favoriet uit de bus komt, dan is het Club Brugge wel, de ploeg met de beste vorm en een briljante wedstrijdaanpak", vertelde hij bij Sudinfo.

"Ze kunnen de Belgische voetbalgeschiedenis ingaan. Ze hebben hun lot in eigen handen in deze play-offs. Negen op negen in de laatste drie wedstrijden (tegen Union, Anderlecht en Cercle n.v.d.r.) en ze worden kampioen", gaat Albert verder.

Zo worden het nog erg spannende laatste speeldagen. "Dat zou te gek zijn, want niemand had er een cent op gewed toen ze de play-offs ingingen."

Woensdag volgt voor Club wel nog eerst de terugwedstrijd tegen Fiorentina in de halve finales van de Conference League. Daar kan de ploeg zich thuis verzekeren van een plaats in de finale.