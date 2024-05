Marc Degryse ziet een groot probleem bij Antwerp

Antwerp zal het donderdag opnemen tegen Union SG in de bekerfinale. Beide ploegen zijn niet geweldig goed in vorm.

Antwerp verloor met 1-2 van Club Brugge terwijl Union SG thuis met 0-0 gelijkspeelde tegen Anderlecht. Marc Degryse ziet wel dat The Great Old een goede wedstrijd speelde.

"Antwerp heeft vijf dagen voor de bekerfinale éindelijk een stukje van zijn DNA teruggevonden. Ik vond ze scherp tegen Club. De grinta was er weer", begon hij bij Het Laatste Nieuws.

"Dat trok zich door in het interview dat Alderweireld gaf na de wedstrijd. Het penaltygevalletje in de slotfase met De Cuyper en Kerk vond ik weliswaar geen clear error van de scheidsrechter op het veld."

"De basis voor Antwerp om donderdag de Cup te winnen, is voetballen met een bijzonder hoge intensiteit — het was bij momenten zelfs op het randje, gisteren."

Maar Degryse ziet nog een serieus probleem. "Eén groot probleem blijft evenwel: Antwerp geraakt niet of nauwelijks in de zestienmeter van de tegenstander. Ik zou donderdag daarom toch met George én Janssen spelen in de spits. En zet daar twee brekers achter: Keita en Yusuf, wat mij betreft. En ga spelen met Ejuke en Balikwisha op de flanken. Om op deze manier toch druk te kunnen zetten op de driemansdefensie van Union."

"Antwerp moet dúrven acties te maken, donderdag. Enkel Ejuke zorgt voor dreiging. En voorts hopen dat de fifty-fifty momenten een keer in hun voordeel vallen. Van Bommel heeft gelijk als hij stelt dat het even allemaal niet meezit voor Antwerp. Voetbal is soms onverklaarbaar", besluit Degryse.