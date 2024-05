Brugse politie staat op scherp, zelfstandigen nemen al voorzorgen: prikkeldraad op frituur

Het wordt heet in Jan Breydel, maar ook in de omgeving wordt er alles aan gedaan om blauw-zwarte en groen-zwarte supporters uit elkaar te houden. De zenuwen staan gespannen bij de veiligheidsdiensten.

De voorbije jaren is immers gebleken dat het ook in de Brugse stadsderby tot ongeregeldheden kan komen. "Bij beiden is er een harde kern en die gaan we proberen uit elkaar te houden. Eenvoudiger gezegd dan gedaan", aldus Brugs burgemeester Dirk De fauw bij De Ochtend.

De politiediensten zullen massaal aanwezig zijn en er is een verbod op glazen flessen bekers én op vuurwerk in de buurt van het stadion. De beide supportersclans worden ook door een perimeter van elkaar gescheiden.

En nog zijn velen er niet gerust op. Veel zelfstandigen namen al voorzorgsmaatregelen om hun winkels te beschermen. Er is zelfs één frituuruitbater die prikkeldraad sperde om te vermijden dat er fans op het frituur zouden kruipen.

"Het is bovendien verboden om je gezicht te bedekken", aldus De fauw. "Mensen van kwade wil, willen zich verbergen voor camera's. Geen maskers of bivakmutsen dus."

Heel Brugge onder hoogspanning dus. Maar de sportieve afloop zal sowieso op het veld moeten afgedwongen worden. Al zijn we er nu al zeker van dat het een heksenketel wordt.