Ivan Leko schept duidelijkheid over zijn toekomstplannen bij Standard

Zal Ivan Leko volgend seizoen nog steeds de coach van Standard zijn? De twijfel bleef bestaan na zijn uitspraken van vorige week.

Straffe gast degene die kan zeggen hoe Standard eruit zal zien bij de start van het seizoen 2024-2025. De club is nog steeds getroffen door een transferverbod, zal waarschijnlijk veel spelers verliezen die het zinkende schip willen verlaten... En Ivan Leko zelf zaaide twijfel.

Afgelopen week, na de nederlaag tegen AA Gent, verzekerde de Kroaat zichzelf snel dat Standard een "grap" was waar hij geen deel van wilde uitmaken. Dit liet vermoeden dat Leko op zoek was naar een uitweg.

Maar na de nieuwe nederlaag in Mechelen afgelopen zaterdag, heeft de coach van Standard zijn positie verduidelijkt. "Ik wil niet zomaar vertrekken. Dus tenzij een nieuwe eigenaar mij niet meer als coach wil, zal ik er volgend seizoen zijn, dat is 100% zeker", verzekert Leko.

Natuurlijk verbergt de Kroaat niet dat hij vragen heeft. "Ik heb vragen, net als jullie, over de toekomst van de club. We hopen allemaal op goed nieuws in de komende weken", erkent hij. "Ik wil de T1 zijn van een sterk Standard."

Niets is zeker gezien de kritieke financiële situatie van de club, die op zoek is naar een nieuwe eigenaar om 777 Partners op te volgen. De Rouches zullen waarschijnlijk aan de training en voorbereiding beginnen zonder echte zekerheden over het komende seizoen...