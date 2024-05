De grote Engelse hoop voor de toekomst, Paul Scholes lyrisch: "Hij is tien keer beter dan ik"

De FA Cup-finale werd verrassend door Manchester United gewonnen. Ze versloegen stadsrivaal Manchester City met 1-2. Twee jongemannen maakten daarin indruk: Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo.

Erik ten Hag gaf bij Voetbal International al aan dat hij ervan baalde dat hij Mainoo niet eerder kon gebruiken omdat die tijdens de voorbereiding uitviel met een blessure. De pas 19-jarige middenvelder had een belangrijke rol kunnen spelen, zoals hij bewees in de finale.

"Tot november stond hij aan de kant. Brute pech. Tijdens de toer hadden we een paar dagen eerder tegen Arsenal nog een sterke wedstrijd gespeeld", aldus Ten Hag. "Maar die blessure van Mainoo leek wel het startsignaal voor voortdurende fysieke tegenslag. Telkens weer blessures."

Maar Mainoo is een echt toptalent. Dat liet hij ook al zien tegen de Rode Duivels in de oefeninterland op Wembley. "Hij is de beste in de selectie en ook nog de jongste", vertelde Garnacho na de triomf in gesprek met de BBC.

United-fans vergelijken Mainoo al met Paul Scholes, maar de tweevoudig Champions League-winnaar liet zich op Instagram al uit over die vergelijking. En hij is het er helemaal niet mee eens. "Verspil je tijd niet. Hij is tien keer beter dan dat ik was op mijn negentiende."

"Als je ziet hoe hij de bal aanneemt, hoe rustig hij blijft, hoe hij beseft wat er om hem heen gebeurt en natuurlijk hoe hij belangrijke doelpunten maakt: dat bevalt me allemaal heel erg."