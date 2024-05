Chelsea gaat voor ultieme verrassing in keuze van nieuwe coach: 'Afspraak met Xavi is al gemaakt'

Is Xavi Hernandez op weg naar de Premier League? De coach werd nog maar net ontslagen bij FC Barcelona na een ware soap van welles-nietes. Intussen doet een gerucht als een lopend vuurtje de ronde: Xavi kan de opvolger worden van Mauricio Pochettino.

De 52-jarige Pochettino arriveerde afgelopen zomer bij The Blues en tekende toen een contract voor twee seizoenen. Onder zijn leiding eindigden de Londenaren als zesde in de Premier League, wat hen een plaats opleverde in de play-offs van de Conference League.

Eind februari miste Chelsea nipt een prijs door de finale van de EFL Cup op Wembley met 0-1 te verliezen van Liverpool. In de halve finales van de FA Cup bleek Manchester City te sterk.

Pochettino vertrok 'in onderling overleg' en Chelsea begon meteen de zoektocht naar een nieuwe coach. Volgens transferexpert Pedro Almeida heeft de Britse topclub komende week een afspraak met Xavi.

Xavi bracht na het ontslag van Koeman, oktober 2021, in 2023 de landstitel terug naar Catalonië. Na tegenvallende resultaten gaf hij eerder dit seizoen zelf aan te willen stoppen bij FC Barcelona. Niet veel later kwam hij tot vreugde van de clubleiding terug op dat besluit.

Alles leek weer koek en ei, totdat Xavi een aantal uitspraken deed op een persconferentie over de penibele financiële staat van de club. "De fans moeten dat begrijpen", aldus Xavi, die de verwachtingen voor komend seizoen temperde. "We doen ons best en zijn ambitieus, maar het is niet makkelijk op deze manier. We zijn niet in dezelfde situatie als bijvoorbeeld Real Madrid."