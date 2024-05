Speler van RFC Luik wordt in de gaten gehouden door andere CPL-club en kan voor belachelijk weinig geld vertrekken

Heeft RFC Luik een grote fout gemaakt met Reno Wilmots? De middenvelder heeft een belachelijk lage afkoopclausule, die verschillende clubs uit de Challenger Pro League maar al te graag zouden activeren.

Veel verrassingen dit seizoen bij RFC Luik, maar één daarvan heeft een bijzonder goede indruk gemaakt; Reno Wilmots. De 27-jarige zoon van Marc Wilmots werd er omgeschoold tot een volwaardige defensieve middenvelder.

Er is dan ook heel wat interesse in Wilmots. Zeker gezien het financiële plaatje kan het een interessante gok zijn...

Afgelopen winter hadden al meerdere clubs uit de Challenger Pro League, voornamelijk Patro Eisden, geïnformeerd om zijn afkoopclausule van... €100.000 te lichten. Dat terwijl hij op Transfermarkt meer dan drie keer zo duur wordt geschat.

De zoon van Marc Wilmots bleef uiteindelijk toch in Rocourt en ziet zijn afkoopclausule aan het einde van dit seizoen nog verder dalen tot €75.000.

Volgens informatie van Sudinfo, die wij kunnen bevestigen, wil Patro Eisden nog meer inspanningen doen om Wilmots binnen te halen. RFC Luik zit een beetje vast in het dossier en kan alleen het aanbod van zijn concurrent accepteren.

Het is aan de speler om te beslissen of hij de samenwerking met zijn huidige club wil verlengen, of voor een ander project kiest. In ieder geval heeft Luik waarschijnlijk een grote fout gemaakt door deze clausule zo laag te zetten.