🎥 Ontsnapte Club Brugge aan puntenverlies op Bosuil? Referee Department velt oordeel over penaltyfase in slotminuten

Club Brugge won zondag met 1-2 op De Bosuil. De West-Vlamingen ontsnapten in de slotminuten aan een strafschop. Wat vindt het Referee Department van de fase?

In de slotminuten van de partij tussen Antwerp FC en Club Brugge - en dus bij een voorsprong voor de bezoekers - ging Maxime De Cuyper in de tackle op Gyrano Kerk. Een strafschop kwam er echter niét.

The Great Old was furieus. Toby Alderweireld ging zelfs volledig los op Jasper Vergoote (scheidsrechter van dienst, nvdr.) en zijn collega's. "Ik ben er klaar mee. Het niveau van de scheidsrechters is dramatisch", liet de Antwerpse aanvoerder zich ontvallen.

Frank De Bleeckere analyses the not given penalty during #ANTCLU pic.twitter.com/yM0BI60WuJ — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) May 6, 2024

"In deze fase is er een héél belangrijke vraag die moet worden gesteld", aldus Frank De Bleeckere in Under Review. "Speelt De Cuyper de bal in zijn tackle? De camera's vellen daar een heel duidelijk oordeel in. De bal wordt gespeeld."

Het Referee Department volgt Vergoote in zijn beslissing om geen strafschop te fluiten. "Bij een duel voor de bal is er altijd contact tussen de spelers. Maar dit contact was volgens ons niet genoeg om een strafschop te geven."

Waarom oordeelde de VAR niet over de fase?

"Ook de VAR moest in deze fase niet tussenbeide komen", besluit De Bleeckere. "De reden is wederom dezelfde als daarnet. De Cuyper speelde de bal. Het balcontact was licht, maar er was geen discussie over mogelijk."