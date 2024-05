Club met amper supporters, maar steenrijke eigenaars wil binnen de vijf jaar in de top vijf in 1A staan

Deinze vecht het vandaag voor de eerste keer uit met Lommel voor het mogelijk derde promotieticket. De winnaar van die dubbele confrontatie moet wel nog tegen de nummer 2 van de play-downs in 1A. SK Deinze is trouwens een verrassing.

Er waren wel meer dingen in de Challenger Pro League die dit seizoen de wetten van het voetbal tarten. Beerschot dat met een budget van een appel en een ei kampioen speelde. SK Beveren en Zulte Waregem die nooit echt meespeelden ondanks hun grote ambities en budgetten.

Maar Deinze? Dat is een ploeg waar elke week een paar honderd man (gemiddeld 855 supporters) in de tribunes zit. Het is echter een heel ambitieuze club, vooral door de eigenaars uit Singapore.

ACA Football Partners nam de club over in 2022 en is een grote speler op de Aziatische markt. Hun ambities werden toen al bekend gemaakt: binnen de drie jaar promoveren. En daar hadden ze wel wat voor over.

Er is al veel geld in de club gepompt, maar ze willen nog een keer 50 miljoen vrijmaken voor onder meer een nieuw stadion. En als het dit seizoen niet lukt om te promoveren, zullen ze volgend seizoen een nog sterkere kern willen samenstellen.

Ze willen immers binnen de vijf jaar meespelen in de top vijf van 1A. Da's niet mis qua ambities voor een provincieploeg die niet echt het grote volk trekt.