🎥 Sensatie in Engeland: Manchester United verrast Manchester City en wint de FA Cup, ondanks heerlijk doelpunt van Jérémy Doku

Manchester City nam het zaterdagnamiddag op tegen Manchester United in de finale van de FA Cup. De landskampioen werd verrast door de stadsrivaal dat met 1-2 kon winnen.

Een leuke stadsderby stond op het programma zaterdagavond. Manchester City speelde de finale van de FA Cup tegen Manchester United. Kevin De Bruyne startte in de basis, Jérémy Doku op de bank.

Na een halfuur was het Alejandro Garnacho die de score kon openen na een verschrikkelijke miscommunicatie in de verdediging van The Citizens. Nog geen tien minuten later was het alweer prijs.

Dit keer was het Kobbie Mainoo die het leer mooi in doel kon leggen na een heerlijke pass van Bruno Fernandes. Zo kwam City voor de rust al in serieuze problemen.

Na de rust greep Guardiola meteen in. Doku en Akanji kwamen op het veld voor Kovacic en Aké. City begon wel meer het doel op te zoeken, maar vlot liep het zeker niet.

Kevin De Bruyne mocht na zo'n 56 minuten gaan rusten. Hij speelde geen slechte wedstrijd, maar Guardiola vond het tijd voor vers bloed. The Citizens bleven gaan en het leverde op. Uitgerekend Jérémy Doku kon met een geweldig schot scoren. Hij trapte vanop afstand de 1-2 tegen de touwen.

Uiteindelijk bleef de 1-2 score tot op het einde op het bord staan. Daardoor wint Manchester United de FA Cup, voor de 13e keer in haar geschiedenis.