De Bruyne messcherp voor eerste match: "Ik ga hier niet onnozel doen! Het maakt me niet uit"

Weet u waardoor Kevin De Bruyne verstoord kan worden? Nee? Wel wij ook niet. De Bruyne moest voor de start van het toernooi opdraven voor een bomvolle perszaal waar zowat heel de Europese pers een afgevaardigde naartoe had gestuurd. Maar geen vraag die niet vooraf gegaan werd door schouderophalen.

Eén van de eerste vragen was: "Qatar was een sof, hoe gemotiveerd zijn de oudere spelers om dat recht te zetten?" De Bruyne met zijn eerste schoudertrek: "Qatar is gedaan. Of dat nu goed of slecht was, we kunnen er niets meer aan veranderen", aldus KDB.

"Dat is ook al bijna twee jaar geleden. Dit is een nieuw toernooi, een nieuwe trainer en een halve nieuwe ploeg. Het heeft geen nut om daar bij stil te staan. De ploeg ziet er scherp uit en iedereen is klaar om eraan te beginnen."

Er zal nu nog meer over mij geschreven worden

Vraag twee met dezelfde lichaamsreactie: "Er wordt veel geschreven over jouw gemoedstoestand en hoe goed je je in je vel voelt. Is dat ook zo?" De Bruyne: "Nee, niet bepaald. Van buitenaf wordt er altijd meer geschreven over mij. Met het feit dat er nieuwe jonge gasten bij lopen, zal er nog meer naar mij gekeken worden."

"Er zal ook meer over mij geschreven worden. Ze proberen alles uit te pluizen. Maar weet je, ik begin ouder te worden. Ik wil niet moeilijk of onnozel doen. Wat er geschreven wordt, maakt me echt niet uit. Ik wil me gewoon amuseren."

Nooit schrik gehad om terug te komen op niveau

Vraag 3, met een soortgelijke reactie: "We zagen deze week je litteken en waren wat geschrokken. Was jij dat ook? Was je geschrokken van de grootte? En maakte je je zorgen of je ooit nog ging terugkeren op hetzelfde niveau?"

KDB: "Nee, nee en nee! (algemene hilariteit) Op voorhand weet je natuurlijk niet hoe groot het is, maar het litteken is wat het is. Ik heb ook nooit schrik gehad om terug te komen op niveau. Dat ging niet in mijn hoofd om. En nee, ik verschiet niet snel."