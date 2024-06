Onverwacht, maar sterkhouder van KRC Genk bevestigt: "Ik sta open voor een transfer"

KRC Genk is druk in de weer voor volgend seizoen. Het zou wel eens met een totaal nieuwe voorhoede kunnen aantreden in de Jupiler Pro League.

KRC Genk is op zoek naar nieuwe spitsen. Dat is broodnodig, want niet alleen Andi Zeqiri staat op vertrekken. Ook Tolu Arokodare staat open, ondanks een langlopend contract, voor een zomers vertrek bij de Limburgers.

Aan Brila.net vertelt Tolu Arokodare dat hij het helemaal ziet zitten om te vertrekken bij KRC Genk, maar dan moet de club wel akkoord gaan.

De Nigeriaan heeft immers nog een contract tot juni 2027 bij de Limburgers. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 5,5 miljoen euro. In zijn contract is een afkoopsom van 5 miljoen euro opgenomen.

“Het moet een deal zijn waar zowel ik als de club ons in kunnen vinden, want de club heeft heel veel in me geïnvesteerd”, klinkt het bij Arokodare. “Mijn focus ligt voorlopig nog altijd op mijn huidige team en de voorbereiding op volgend seizoen.”

Arokodare wil helemaal klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Toch voelt hij dat zijn toekomst op dit moment onzeker is, want hij blijft openstaan om een transfer naar een andere club te overwegen.