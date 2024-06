Slovaakse bondscoach laat zich uit over blessures bij Rode Duivels

Het wachten zit er bijna op. De Rode Duivels spelen maandagavond hun eerste groepswedstrijd van het EK tegen Slovakije.

De Slovaakse coach gaf daags voor de wedstrijd een persconferentie. Wij gingen er naartoe, want Francesco Calzona had nog heel wat over de Rode Duivels te zeggen.

Rode Duivels mogen heel wat druk verwachten

De Slovaken zullen er flink in willen vliegen en hopen goed druk te kunnen zetten. "Veel druk zetten is niet altijd een risico. Als we hen niet genoeg pressen, krijgen ze te veel ruimte. We zitten ook niet graag steeds op de eigen helft, gezien onze aanvallende opties", begon bondscoach Calzona.

"Over hun tegenaanval maak ik me niet veel zorgen. Ze hebben nog veel kwaliteiten, ze kunnen de bal bijvoorbeeld erg goed bijhouden."

Blessures vormen volgens de Slovaakse bondscoach geen probleem voor België

De Italiaanse coach is ervan op de hoogte dat de Belgen met heel wat blessures kampen. "Maar België heeft weinig tekortkomingen", weet hij ook.

"Ze staan derde op de FIFA-ranking, en dat zegt veel over het team. Ze hebben misschien problemen met blessures, maar hebben vervangers genoeg van topklasse. We moeten alles geven om een resultaat tegen zo'n ploeg te kunnen behalen."

"We weten dat we echt geen favorieten zijn. Maar het hangt af van de match. Als we goed spelen dan zou ik echt tevreden zijn met een gelijkspel. Maar ik hoop dat het team zichzelf overstijgt. We zullen proberen om er het beste van te maken. Het belangrijkste is om niet te verliezen."