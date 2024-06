De beste tiener ter wereld heeft opnieuw toegeslagen: waar zal deze speler, die geschiedenis in het voetbal zou kunnen schrijven, stoppen?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De jongste speler die een wedstrijd begint in een Europees kampioenschap, Lamine Yamal heeft opnieuw een sterke indruk gemaakt. De Spaanse tiener zou zijn carrière kunnen schrijven naast de groten.

Zaterdagavond maakte Spanje gehakt van Kroatië. La Roja maakte het verschil aan het einde van de eerste helft, waarbij ze drie doelpunten scoorden tussen het halfuur en de rust.

Lamine Yamal, de toekomstige beste speler ter wereld?

Op sociale media is er slechts één man die de aandacht trekt. Eigenlijk een tiener. Natuurlijk wordt de mooie prestatie van Fabian Ruiz ook vermeld, die een doelpunt en een beslissende pass op zijn naam schreef.

Lamine Yamal maakte het Josko Gvardiol (toch ook niet van de minste) een hele wedstrijd zeer moeilijk. De speler van FC Barcelona speelde een uitstekende partij voor Spanje.

Yamal zit op een buitengewoon niveau, misschien wel de hoogste ooit gezien. Bij het tweede doelpunt van Spanje, dat van Fabian Ruiz, was het opnieuw hij die een groot deel van het werk deed aan de rechterkant.

De amper 16-jarige speler doet denken aan de grootsten. Als hij erin slaagt om te spelen tot, laten we zeggen, 34 jaar met zijn nationale team zou Lamine Yamal maar liefst tien (!) grote toernooien hebben gespeeld. Dan zou hij eventueel met internationaal pensioen gaan in 2042. We hebben nog maar weinig gezien van Lamine Yamal, maar hij maakt nu al indruk op heel Europa.