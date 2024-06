De terugkeer van Christian Eriksen op een EK na de hartstilstand in 2021: "Ik ben niet vergeten wat er is gebeurd"

Er staat een speciale wedstrijd voor de boeg voor Eriksen. Voor het eerst sinds zijn hartstilstand in 2021 staat de Deen terug op een EK.

Iedereen herinnert zich het moment waarop Christian Eriksen ineenzakte in de wedstrijd tegen Finland. Heel de wereld hield hun adem in, hopend op een goede afloop voor de middenvelder.

Op dat moment was voetbal weer even bijzaak. De spelers van Denemarken schermden Eriksen af van de camera's terwijl hij gereanimeerd werd. Spelers en supporters waren in tranen.

Gelukkig overleefde Eriksen het voorval. Tegenwoordig leeft de middenvelder met een inwendige defibrillator. Dat apparaat moet zijn leven redden mocht een hartstilstand nog eens voorvallen.

"Ik ben niet vergeten wat er is gebeurd, maar het is ook niet zo dat het me tegenhoudt, Ik kijk er gewoon naar uit om te spelen", vertelt Eriksen bij Sporza.

Bovendien was hij ook trots op de prestatie van zijn Deense teamgenoten op dat EK in 2021: "Het toernooi begon heel negatief, maar daarna werd iedereen optimistisch en nu houden we er mooie herinneringen aan over."