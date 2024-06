Ooggetuige van schietincident bij Nederlandse fanzone in Hamburg reageert: "Ik zag een getrokken pistool"

Zondagmiddag moest de politie ingrijpen bij de fanmars van Nederland. Een man bedreigde de politie met een bijl.

Er wordt steeds meer duidelijk over het schietincident in Hamburg. Daar heeft een man de politie bedreigd met een bijl en een molotovcocktail. De politie reageerde vervolgens met pepperspray en een schot.

De man werd neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht. Alles gebeurde vlakbij de fanzone van Nederland. Supporters van Nederland kleurden eerder al de Hamburgse straten volledig oranje.

Bij Het Laatste Nieuws reageerde een ooggetuige over het incident. Leon Voskamp was in Hamburg om het Nederlandse elftal aan te moedigen stond op slechts een twintigtal meter van het incident.

“Ik wilde samen met mijn vader oversteken op de Reeperbahn. Plots hoorden we geschreeuw. Ik keek naar links, zag een getrokken pistool en er werd een schot gelost. Ik ben dan meteen achter een paal gaan staan en hoorde een tweede schot", vertelt Voskamp.

"Binnen de tien seconden stond de hele straat vol politie en kwam er een busje met gewapende agenten aan gereden. De man die was neergeschoten lag op straat - ik had hem niet eerder gezien. Maar achteraf las ik dan dat hij een bijl en een molotovcocktail bij zich had. Dat is toch apart.”