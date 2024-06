Verhaal van scorende Christian Eriksen drie jaar na hartstilstand duwt (opvallende?) EK-uitslag naar de achtergrond

Bij zijn terugkeer op een EK waren alle schijnwerpers gericht op Christian Eriksen, drie jaar nadat hij een hartstilstand kreeg en op het veld ineen zakte. Alsof het in de sterren geschreven stond scoorde hij nog ook. Al volstond het ietwat verrassend niet voor de zege.

Eriksen en zijn ploegmaats wisten wat gedaan, want Slovenië was een haalbare kaart. Overigens was Kasper Schmeichel de enige Deen uit onze competitie die de aftrap haalde. Na ruim een kwartier was er al een eerste hoogstandje. Wind legde een snel genomen inworp met een heerlijk hakje af voor Eriksen, die klassevol raak trapte.

Goed voor een verdiende Deense voorsprong bij de rust, na een eerste helft die vooral om het verhaal van Eriksen draaide. Even voorbij het uur hing de 0-2 in de lucht, nadat Hojlund opdook in de kleine rechthoek en van dichtbij kon trappen. Oblak stond goed opgesteld. Nog geen definitieve beslissing dus in deze groepsmatch.

Denemarken in slot in problemen gebracht

En dan is het toch maar altijd uitkijken. Dat ondervonden ook de Denen: de overhoekse kopbal van Cerin ging net naast. Het was niet de enige keer dat Slovenië dicht bij de gelijkmaker kwam. Dat gebeurde ook wanneer Sporar een indraaende vrije trap naast duwde. Denemarken ontsnapte dus opnieuw, maar dat bleef niet duren.

Een uithaal van Janza week af op Hjulmand en verdween zo tegen de netten: dan toch 1-1. Sporar kwam zelfs nog een paar keer dicht bij de winnende treffer, maar zo'n vaart liep het nu toch ook niet. De invalbeurten van Anderlecht-spelers Dolberg en Delaney brachten voor Denemarken geen zoden aan de dijk. Het bleef 1-1.