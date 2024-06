Silvio Proto wil helemaal niet weten van kartonnen Rode Duivels-defensie en heeft pertinente mening over Witsel

De grote vraag rond de Rode Duivels is wellicht of de verdediging standhoudt op het EK. Silvio Proto kent als gewezen doelman het belang van een sterke defensie.

De voormalig international licht bij RTL sports zijn visie op de defensie van de Belgen toe. "We hebben geen kartonnen verdedging. Dat heb ik nooit gezegd." Er is nochtans al vaak gesproken over dat defensieve aspect. "Misschien is ons zwak punt wel de verdediging, net omdat de aanval supergoed is", zegt de ex-keeper van Anderlecht.

Tenzij Vertonghen of Theate op de valreep écht topfit geraken, staat het vast wie bondscoach Domenico Tedesco achterin zal opstellen tegen Slovakije. "Als je speelt met de vier verwachte namen, vind ik dat een goede verdediging. Ik speel liever met hen dan met Witsel, die niet gewend is om met vier achteraan te spelen."

© photonews

Proto heeft dan ook een uitgesproken mening over Axel Witsel en de rol die de routinier nog kan spelen op dit EK. "Witsel is erbij gekomen om de derde van drie centrale verdedigers te zijn. Zoals hij dat ook is bij Atlético Madrid."