Domenico Tedesco hakte knoop nog niet door: "We zullen zien hoe ik slaap en hoe ik wakker word"

Voor de Rode Duivels begint het EK maandag echt met de eerste groepswedstrijd tegen Slovakije. Bondscoach Domenico Tedesco moet vooral achterin puzzelen, maar hij heeft vertrouwen in al zijn spelers.

Domenico Tedesco liet weten dat Vertonghen en Theate fit voor de dienst zijn maandag. Maar hij benadrukte ook sterk dat hij tevreden is over Maxim De Cuyper.

"Ik vertrouw alle spelers en dat meen ik ook. Ik denk dat Maxim De Cuyper het heel goed heeft gedaan. Hij heeft getoond dat hij er klaar voor is en ik ben ook niet bang om met hem te spelen."

Wie zal aantreden, is zondagavond nog niet helemaal duidelijk volgens de bondscoach. "De beslissing is nog niet gevallen. Een tornooi is iets speciaal, met de sfeer en alle emoties. We zullen zien hoe ik vannacht slaap en hoe ik morgen ontwaak."

Tedesco is op zijn hoede voor Slovakije

Tedesco is op zijn hoede voor de tegenstander. "De resultaten van Slovakije tijdens de kwalificatie liegen er niet om, net zoals onze eigen resultaten ook niet liegen. We voelen ons goed en ik denk dat ook bij Slovakije een positief gevoel heerst."

"Ze spelen heel agressief en ze zetten hoog druk. Het verschil met andere ploegen die dat doen, is dat Slovakije die hoge pressing gedurende 90 minuten kan volhouden. Ze denken heel verticaal, ze willen in balbezit altijd aanvallen."