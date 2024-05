Manchester City-coach Pep Guardiola heeft duidelijke mening over Vincent Kompany die naar Bayern München zal trekken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München zou graag dit weekend de komst van Vincent Kompany afronden. Iedereen lijkt er zijn mening wel over te hebben.

Het gerucht dat Bayern München van Vincent Kompany zijn nieuwe coach wilde maken werd al snel heel concreet. Er wordt momenteel nog druk onderhandeld.

Volgens verschillende bronnen zou Bayern de transfer snel in orde willen maken, dit weekend liefst al. De Duitse club zal daarvoor een bedrag van 15 miljoen euro moeten betalen, dat weet Sacha Tavolieri.

Manchester City-coach Pep Guardiola wist op zijn persconferentie te vertellen dat hij erg blij is dat Kompany de nieuwe coach van Der Rekordmeister zal worden.

"Ik loop erg hoog op met Vincent. Het maakt niet uit dat hij gedegradeerd is met Burnley. Ik heb een goede indruk van hem als persoon, zijn persoonlijkheid, kennis van het spel, hoe hij omgaat met de media... Ik zou Kompany graag bij Bayern zien", klinkt het.

Guardiola heeft in het verleden al eens laten vallen dat hij Kompany op een dag nog coach van Manchester City ziet worden. Daar is hij nog steeds van overtuigd. "Ja, héél zeker. Je mag me bellen als dat gebeurt."