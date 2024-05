Muslic komt met uitspraak over titelmatch die hem nog hele tijd zal achtervolgen, maar plots is die verdwenen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge is de ene ploeg die Club Brugge nog van de titel kan houden. Het moet daarvoor wel op bezoek spelen in het eigen Jan Breydelstadion.

Slaagt Cercle Brugge er zondag nog in het titelfeest van de buren van Club Brugge naar de vaantjes te helpen. Een gelijkspel is voldoende en misschien is het ook voor de Vereniging voldoende om een rechtstreeks Europees ticket te pakken.

“Dat een gelijkspel goed kan zijn voor beide teams? Het is niet mijn job om iedereen gelukkig te houden”, zegt trainer Miron Muslic aan Sporza.

De trainer van groenzwart komt daarna meteen met een uitspraak die hem heel kwalijk zal genomen worden en wellicht nog een hele tijd zal achtervolgen.

“Club Brugge zal zondag gesteund worden door de supporters en het zal ook steun krijgen van de scheidsrechters. We weten wat eraan komt. Daarom moeten we onze emoties thuislaten.”

Een straffe uitspraak, die eigenlijk zelfs een schorsing kan opleveren, maar een uurtje na de publicatie was de quote van Muslic plots niet meer te zien in het artikel van Sporza.

Uiteindelijk bleek Muslic die uitspraak niet gedaan te hebben voor de camera's van Sporza, maar zei hij dat wel aan zijn spelersgroep terwijl de camera's aan het draaien waren.

Sfeer

Het wordt een topmatch voor Club, maar dat is het volgens Muslic ook voor Cercle. “Dit is voor ons een hoogtepunt van het seizoen. Het is een grote finale, zeker voor onze buren. Maar ook voor ons staat er veel op het spel”, gaat hij verder.

De derby leeft, dat is zeker. “Ik woon in het stadscentrum en ik zie hoe de derby al een week lang leeft. Ik zie onze fans in groen-zwarte kleuren getooid. Maar ik zie ook Club-fans en die tonen veel respect voor mij. Het wordt zondag een fantastische vijandelijke sfeer.”