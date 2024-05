Charleroi-speler kondigt zijn afscheid aan bij de club

Voor Charleroi zit het seizoen erop, nu kunnen de voorbereidingen starten. Wel zonder Jules Van Cleemput, die vertrekt.

Het seizoen loopt op zijn einde in de Jupiler Pro League, dit weekend weten we wie kampioen speelt. Charleroi heeft zich op haar beurt verzekerd van het behoud in de Relegation Play-offs.

Maar zoals elke mercato wordt er afscheid genomen van een aantal spelers. Eentje die zeker vertrekt is Jules Van Cleemput. In een bericht op Instagram heeft de speler zijn vertrek bij de club aangekondigd.

"Beste supporters, na vier jaar zal mijn avontuur in het zwarte land eindigen. Ik wil jullie bedanken voor alle steun die ik in die tijd heb gekregen. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar ik zal nooit vergeten welke emotionele momenten we samen hebben beleefd. Ik heb altijd onze kleuren en het embleem met heel mijn hart verdedigd", schreef hij.

"Ik wil al mijn teamgenoten en iedereen die ik heb ontmoet tijdens mijn tijd bij de club bedanken en het beste wensen." Hij sloot zijn bericht af met: "Eens een Carolo, altijd een Carolo".

Van Cleemput speelde 59 wedstrijden voor Charleroi waarin hij twee keer kon scoren en drie assists gaf. Zijn contract loopt na dit seizoen af.