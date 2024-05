Patrick Goots ziet dat Antwerp beter had moeten doen: "Dat is voor mij en voor veel supporters een groot gemis"

Antwerp won afgelopen seizoen 'den Dubbel'. Nu, één jaar later, ziet het er allemaal wat minder goed uit.

Antwerp won afgelopen seizoen de Croky Cup en de landstitel. Mark Van Bommel zorgde ervoor dat Champions League-voetbal voor de eerste keer naar het Bosuilstadion kwam met als hoogtepunt de overwinning tegen FC Barcelona.

Maar toch ziet het er nu een heel pak anders uit. De Great Old won slechts één keer in deze Champions' Play-offs en zal geen Europees voetbal spelen volgend seizoen.

Volgens Patrick Goots heeft Antwerp dit seizoen niet gepresteerd naar de verwachtingen. "Als we alles bij elkaar optellen, dan is het antwoord neen. Iedereen had op meer gehoopt. Oké, een bekerfinale kan mislukken. Maar acht keer verliezen in negen play-off-matchen, dat niet."

Al onthoudt hij ook wel de goede zaken. "Er waren zeker topmomenten. De winst in de Supercup, de kwalificatie voor de Champions League, uitschieters tegen Kortrijk en Standard én natuurlijk die stunt tegen Barcelona. Maar al die zaken wegen niet op tegen het missen van Europees voetbal."

"Zelfs het barrageduel tegen KAA Gent afdwingen is buiten mijn verwachting om niet gelukt. Voor het eerst sinds 2018 zal Antwerp niet op het Europese toneel verschijnen. Dat is voor mij en voor veel supporters een groot gemis", besluit Goots.