Kompany wil meteen Rode Duivel, die hij ook al bij Burnley wou, naar Bayern halen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is allemaal nog niet in kannen en kruiken, maar de kans is zeer reëel dat Vincent Kompany straks de nieuwe trainer van Bayern München wordt. De functie schrikte veel trainers af gezien de omstandigheden bij de Duitse topclub, maar Kompany gaat een uitdaging nooit uit de weg.

En hij heeft al een transfertarget op het oog, meent de Nederlandse pers. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft Bayern immers zijn pijlen gericht op Johan Bakayoko. De Rode Duivel verlaat PSV deze zomer zeker en er zijn heel wat gegadigden. Waaronder nu ook Bayern, dat serieuze interesse toont. De 21-jarige winger scoorde 14 keer en gaf 14 assists in 48 matchen voor PSV dit seizoen en heeft daarmee ook Liverpool, Borussia Dortmund en PSG gecharmeerd. Kompany wou hem vorige zomer echter al naar Burnley halen en de aanwezigheid van de voormalige kapitein van de Rode Duivels zou Bakayoko wel eens over de streep kunnen trekken. Er zijn trouwens maar een beperkt aantal clubs die Bakayoko kunnen halen, want PSV wil de jackpot voor de jonge vleugelaanvaller. De Eindhovenaren hebben een prijskaartje van 50 miljoen euro op hem geplakt. De kans dat het allemaal rond geraakt voor de start van het EK is klein. De onderhandelingen zullen wel even aanslepen en Bakayoko wil al zijn opties rustig bestuderen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur