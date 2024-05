Het gaat gebeuren, Vincent Kompany wordt de nieuwe coach van Bayern München: dit zijn de details van zijn transfer

Vincent Kompany slaagde er niet in om Burnley in de Premier League te houden dit seizoen. De Belgische coach, ondanks zijn transferbeleid "made in the Pro League", degradeerde met zijn club naar de Championship.

De afgelopen dagen veranderde een gerucht al heel snel naar iets zeer concreet. Vincent Kompany moest de nieuwe coach van Bayern München worden.

Zaterdag bevestigde Sky Germany dat Burnley en Bayern een overeenkomst hebben gevonden. De Duitsers zullen een vergoeding van 10 tot 12 miljoen euro betalen om de voormalige centrale verdediger en aanvoerder van de Rode Duivels bij hun club te krijgen.

Er is al enkele dagen een akkoord tussen Kompany en Bayern, en nu dus ook tussen beide clubs. Het blijft enkel nog wachten op de handtekening van de coach om alles officieel te maken. Hij zal een contract tot juni 2027 tekenen.

Bayern zou de transfer graag begin volgende week kunnen aankondigen. Op donderdag moet hij voorgesteld worden aan de pers. Zo komt er een einde aan de saga.

