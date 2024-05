Ivan De Witte spreekt klare taal over Hein Vanhaezebrouck: "Hij had zijn kleine kanten"

Hein Vanhaezebrouck neemt na dit seizoen afscheid van KAA Gent. Ook voor voorzitter Ivan De Witte zit het Gentse verhaal erop.

Het wordt een stevige wissel van de wacht bij KAA Gent. Enkele grote namen uit de clubgeschiedenis nemen afscheid nu eigenaar Sam Baro richting volgend seizoen de touwtjes zelf in handen neemt.

Baro volgt Ivan De Witte op als voorzitter. De club gaat ook in zee met een nieuwe trainer. Er wordt verwacht dat Wouter Vrancken de opvolger wordt van Hein Vanhaezebrouck.

De Witte heeft ontzettend graag, ondanks alles, samengewerkt met Vanhaezebrouck, zo vertelt hij in het clubblad WigWam over zijn goede band met de trainer. “Ik heb enorm veel respect voor Hein Vanhaezebroeck. Zijn kennis, professionalisme en gedrevenheid heb ik altijd gewaardeerd”, klinkt het.

Tijd voor afscheid

“Niemand is perfect, hij had zijn kleine kanten zoals ik die zelf ook heb en wij die allemaal hebben. Toch is de balans zeer positief. Ik vind hem echt een topcoach en zal dat ook altijd blijven vinden. Het spreekt voor zich dat de club veel aan Hein te danken heeft. We hebben samen onvergetelijke momenten beleefd.”

Toch vindt De Witte dat het tijd was voor een afscheid. “Ik draag hem een warm hart toe, maar ondanks alles denk ik dat het voor iedereen een goeie en wijze beslissing was om op een waardige manier afscheid te nemen. Ik dank hem en wens hem het allerbeste toe in de toekomst.”