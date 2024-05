📷 Eden Hazard pakt uit met nieuwe look voor Kings World Cup

De Kings World Cup, georganiseerd door Gerard Piqué, zal dit weekend van start gaan in Mexico. Eden Hazard is al helemaal in de stemming.

De Kings World Cup een voetbalevenement georganiseerd door Gérard Piqué. 32 teams zullen het tegen elkaar opnemen, 7 tegen 7, van 29 mei tot 6 juni in Mexico, om de winnaar van de competitie te bepalen. Er zal ook een Belgisch team aanwezig zijn: Deptostra FC, opgericht door Céline Dept. Bij deze ploeg zal niemand minder dan Eden Hazard meespelen. Op vrijdag 10 mei werd de volledige selectie van 13 spelers bekendgemaakt. De selectie bestaat uit: Eden Hazard, Ethan Hazard, Nabil Jaadi, Jordy Gillekens, Seppe Brulmans, Lillo Guarneri, Hamza Massoudi, Dario Oger, Samir Boumhand, Yannis Salibur, Thomas Chesneau, Pieter Kempeneers en Viktor Boone. Nieuwe look voor Eden Hazard voor de Kings World Cup Voor deze gelegenheid heeft de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels besloten om voor een nieuwe look te gaan, met een Mexicaans tintje. 🇲🇽 | Eden Hazard is klaar voor de @KingsLeague in Mexico. 👨🏻🪒 pic.twitter.com/8lho0444sJ — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 24, 2024