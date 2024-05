Vandereycken waarschuwt Club Brugge en kijkt vooral naar één speler

Club Brugge moet zondag vol aan de bak om de titel binnen te halen. Een gelijkspel in de stadsderby tegen Cercle is voldoende om zichzelf tot kampioen te kronen.

Club Brugge staat op een zucht van de negentiende landstitel in de Jupiler Pro League. Al zullen Hans Vanaken en co de borst stevig nat moeten maken, want met Cercle Brugge is de tegenstander een gevaar met veel gezichten.

De stadsderby is altijd een spannend kijkstuk, maar de situatie maakt het allemaal nog een pak straffer. Club kan de titel pakken, terwijl Cercle Brugge de punten ook nog nodig heeft in de strijd om een rechtstreeks Europees ticket.

René Vandereycken waarschuwt Club Brugge alvast voor Cercle. “Net als Union is Cercle een ploeg die fel druk zet, maar dan af en toe te laat komt en een kleine overtreding begaat om de aanval af te stoppen”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

Rode kaart

Die manier van spelen kan al eens ervoor zorgen dat dingen uit de hand lopen, zeker nu er een titel op het spel staat. “Het zal er voor de spelers van Club op aankomen om op die momenten kalm te blijven en zich niet te verliezen in de irritatie. Als de scheids eens niet fluit of geel geeft, moeten ze niet meteen gaan denken dat ze benadeeld worden en in discussie gaan.”

De analist denkt dan bij Club Brugge aan één speler in het bijzonder die niet in deze val mag trappen. “Ik kijk dan vooral naar Vetlesen, die bij momenten te hevig staat en zelf ook de nodige fouten maakt. Rood pakken is uit den boze.”