Steven Defour moet het met lede ogen aanzien en komt met zeer harde woorden: "Die spelers verdienen het niet om dat shirt te dragen"

Standard beleeft een verschrikkelijk seizoen, op financieel vlak maar ook op sportief vlak. De club is op zoek naar een nieuwe overnemer.

Standard staat momenteel voorlaatste in de Europe Play-offs en won daar zelfs nog geen enkele wedstrijd in. Al heel het seizoen zijn er op alle vlakken problemen.

Iets wat spijtig is voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Ook Steven Defour, die twee keer Belgisch kampioen werd met de Rouches. "Dat doet pijn, ja", begint hij volgens Gazet van Antwerpen.

"Hoe zo’n warme club met fervente supporters compleet mismeesterd wordt, is triestig om vast te stellen", gaat hij verder. Dan heeft Defour het over 777 Partners, de Amerikaanse eigenaar van de club.

Op het veld loopt het niet veel beter. "Ik ben in de play-offs naar Westerlo - Standard gaan kijken. Ik heb in ‘t Kuipje een degradatieploeg aan het werk gezien", is Defour streng.

"Die spelers verdienen het niet om dat shirt te dragen. Veel van de jongens die nu op Sclessin rondlopen, halen niet het niveau om bij een instituut als Standard te voetballen."

Carl Hoefkens werd eind vorig jaar ontslagen. Onder Ivan Leko loopt het echter niet bepaald beter met drie overwinningen in 19 wedstrijden. "Ontluisterende cijfers. Voor Leko, een trainer die een mooie reputatie had opgebouwd bij Club Brugge en Antwerp, is dit zéér kwalijk."