KRC Genk-speler Bilal El Khannouss heeft gezien hoe het niet moet: "Niet dezelfde fout maken al De Bruyne"

Bilal El Khannouss zal zondag waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd spelen in een shirt van KRC Genk. De middenvelder kondigde eerder dit seizoen al aan dat hij zou vertrekken.

Afgelopen weekend namen Bilal El Khannouss en Maarten Vandevoordt samen afscheid van de fans. De twee jeugdproducten van Genk speelden hun laatste thuiswedstrijd in de Cegeka Arena.

Maar zondag ook effectief de laatste voor Racing Genk. Vandevoordt trekt naar RB Leipzig, dat is al langer geweten, maar waar El Khannouss volgend seizoen zal spelen, is nog een raadsel.

Hij zal zijn volgende bestemming zorgvuldig uitkiezen. "De Bundesliga zou een mooie stap voorwaarts zijn voor een jonge speler als ik. De ploegen spelen er verzorgd voetbal, de omkadering is op en top professioneel en de stadions lopen vol", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Hij gebruikt Kevin De Bruyne als voorbeeld voor hoe het niet moet. "Ik wil niet te veel in één keer. Kijk naar Kevin De Bruyne. Hij ging van Genk meteen naar Chelsea, één van de grootste clubs in de wereld, maar moest noodgedwongen een stap terug zetten. Dat wil ik vermijden. Stap voor stap naar de absolute top, dat is mijn plan."

De middenvelder speelde al 91 wedstrijden voor KRC Genk waarin hij vier keer kon scoren en goed was voor 13 assists. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde zo'n 25 miljoen euro.