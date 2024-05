Fans van Cercle Brugge zien opties om in stadion van KV Oostende te spelen

De een zijn dood is de ander zijn brood, zo zegt het spreekwoord. Dat zou ook zo kunnen zijn bij het faillissement van KV Oostende.

KV Oostende zat de voorbije maanden in slecht vaarwater. Dat zal uiteindelijk leiden tot het faillissement van de club. Op 3 juni zal de bewindvoerder de boeken neerleggen.

Een drama voor de spelers en staff, maar vooral voor de supporters van de club. Het stadion van KV Oostende wordt in principe overgedragen aan de stad Oostende.

Het Nieuwsblad schrijft dat fans van Cercle Brugge het wel zouden zien zitten om met de Vereniging de thuiswedstrijden niet meer in Jan Breydel, maar in het stadion van KV Oostende af te werken.

Dat zou zowel voor Cercle Brugge als voor de stad Oostende een oplossing kunnen vormen. De afstand is geen probleem, het stadion valt binnen de 20 kilometergrens.

Nieuw stadion

Bij de diehard fans van Cercle Brugge zou volgens de krant het gevoel leven van liever in Oostende te spelen in de toekomst, dan in het nieuwe stadion van Club Brugge.

Uitkijken dus wat de toekomst brengt, want een nieuw stadion in Brugge, dat zal nog niet meteen voor de eerste jaren zijn. Club Brugge is al heel lang bezig om een nieuwe voetbaltempel neer te poten, maar daartegen is enorm veel protest.