Bilal El Khannouss, die normaal zijn laatste wedstrijd op de Belgische velden zal spelen, heeft heel mooie woorden voor Genk-supporters

Bilal El Khannouss trekt zondag normaal gezien voor een laatste keer het shirt van KRC Genk aan. De middenvelder zal volgende zomer een mooie transfer kunnen versieren.

Bilal El Khannouss werkte zich op van jeugdspeler tot sleutelspeler bij de A-kern van KRC Genk. Hij maakte er goede tijden mee, maar ook mindere, daar praatte hij bij Het Nieuwsblad nog even over na.

Het minst leuke moment raden is niet erg moeilijk. "Die titelmatch tegen Antwerp inderdaad. Dat heeft een serieuze impact gehad op onze groep. Ook op mezelf, maar ik had geen andere keuze dan de knop snel om te draaien, want de Afrika Cup U23 met Marokko kwam er snel aan. Die wonnen we, en dat hielp om die vervloekte match tegen Antwerp te vergeten."

De Marokkaanse international heeft ook nog heel wat mooie woorden voor de supporters. "Vanaf dag één heb ik me hier thuis gevoeld. Sindsdien heb ik altijd een goede relatie met de supporters gehad."

"Ze zijn ons altijd blijven steunen, ook op de moeilijke momenten. Dat is belangrijk, dat je beseft dat je er niet alleen voor staat. Kijk, ik zal Genk altijd blijven volgen. Deze club zit voor altijd in mijn hart", besluit hij.

Racing Genk speelt zondag zijn laatste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Union SG. De Limburgers strijden nog met Cercle Brugge om de vierde plaats.