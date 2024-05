KV Kortrijk voor thuiswedstrijd op afzondering: "Ik kijk uit naar het 'rock-gebeuren' in het stadion"

Voor Freyr Alexandersson wordt het tijd dat het seizoen erop zit met KV Kortrijk. De trainer oogt bijzonder vermoeid na weken vol met stress.

“Ik geef toe dat ik snak naar rust, maar eerst wil ik nog een mooi punt zetten achter deze merkwaardige competitie”, zegt de coach op de website van de club. “Dat kan alleen met de redding.”

De voorbereiding is alvast klaar. “Ik heb de wedstrijd tegen Lommel achteraf nog drie keer volledig bekeken. Daarnaast hebben we een analyse gemaakt van een aantal detailmomenten en belangrijke fases gemonteerd om te tonen aan de spelers. Ik mag zeggen dat we er alles aan hebben gedaan om klaar te zijn voor deze wedstrijd.”

Ook voor deze thuiswedstrijd gaat de groep op afzondering. “Was de wedstrijd om 19 uur, dan hoefde het niet, maar aangezien we om 13.30u spelen is de planning helemaal anders. We moeten al in de voormiddag eten en dan is het goed dat we dat in een hotel kunnen doen. Bovendien is het altijd een pluspunt als je al vroeg met de hele groep samen zit.”

Vol huis

KV Kortrijk zal voor een vol huis spelen en dat doet deugd bij Alexandersson. “Ik zei tijdens mijn eerste persconferentie dat ik het wou meemaken dat we voor een vol huis zouden spelen. Op het ideale moment gebeurt dat ook. Ik kijk uit naar het ‘rock-gebeuren’ in het stadion en ik onderschat zeker het belang niet van onze staantribune.”

De voorsprong van 0-1 uit de heenmatch is goed meegenomen, ongelofelijk dat Kortrijk nog op dit punt gekomen is. Het doet Alexandersson denken aan wat hij vorig jaar bij Lyngby meemaakte.

“Ook daar waren de laatste twee weken loodzwaar. Maar we hebben ons toen vanuit een onmogelijke situatie gered. Het is hier niet anders. Nu moeten wij het hier ook afmaken”, besluit Alexandersson.