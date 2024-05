Vandenbempt doet onthulling over Van Bommel: "Bij bestuur vermoeden ze dat die verhalen ook langs die weg liepen"

Mark van Bommel verlaat straks Antwerp met toch een negatief seizoen achter de rug. Van de coach mocht het niet gezegd worden dat het een slecht seizoen was, maar na Nieuwjaar was het verval toch heel groot. Peter Vandenbempt weet dat er ook bij het bestuur onvrede was over de coach.

Van Bommel genoot heel veel krediet bij de fans en de media na het behalen van de dubbel vorig seizoen. Gaandeweg is in de bestuurskamer de ontevredenheid over het functioneren van de coach gegroeid en evenredig ook de ergernis/verbazing over het feit dat Van Bommel in de media nooit kritiek kreeg voor het onmiskenbare verval", aldus Vandenbempt in zijn column in Het Nieuwsblad.

Van Bommel had dan ook een heel goeie relatie met de pers. Het bestuur vermoedde zelfs dat hij hen van informatie voorzag. "Van Bommel en zijn entourage hebben hun pr altijd heel slim verzorgd, de lijntjes lagen strategisch open."

"Bij Antwerp leeft trouwens het vermoeden dat de schadelijke verhalen over de precaire financiële toestand van de club ook al een keer langs die weg liepen."

"Kwestie van te onderstrepen in welke moeilijke omstandigheden de trainer moest werken. Dat het verhaal van de stakende koks uit Hasselt kwam aanwaaien, heeft dat vermoeden enkel nog versterkt."

Maar Van Bommel was ook bezig om een nieuwe club te vinden. "Dat Van Bommel de voorbije tijd vooral met zijn eigen toekomst bezig was, heeft onmiskenbaar ook een negatieve invloed gehad op zijn werk bij Antwerp. Het was allemaal net wat minder. Over de trainingsarbeid worden intern zelfs alarmbellen geluid met het oog op volgend seizoen."